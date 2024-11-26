Запорізька область отримала додаткові 203 млн грн на фортифікації

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Так, Запорізька область отримала кошти "на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень".

Ці гроші раніше були виділені з резервного фонду державного бюджету для інших областей, але їх вдалося зекономити. Йдеться про понад 258,2 млн грн зекономлених грошей з Дніпропетровської (72,9 млн), Житомирської (44 млн), Тернопільської (37,1 млн), Волинської (33,6 млн), Вінницької (30 млн), Львівської (14 млн), Івано-Франківської (11 млн), Чернівецької (9,9 млн), Миколаївської (4,8 млн), Черкаської (467 852 грн) та Київської (250 тис. грн) обласних адміністрацій.

Різницю між потребою Запорізької ОВА у фортифікаціях та зекономленими коштами, а саме 54,8 млн грн, повернули до резервного фонду держбюджету.