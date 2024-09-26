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Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль

Юлія Юліна
26 вересня, 2024 четвер
19:58
Війна з Росією на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Фортифікаційні споруди для Миколаївської області готові на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА. Тепер необхідно затвердити порядок і вартість їхнього утримання

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзного засідання уряду.

"Уряд постійно тримає проблемні питання на контролі й виділяє фінансові ресурси. У 2024 році ми спрямували Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів", - зазначив він.

Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн, зауважив Шмигаль.

"Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА", - додав прем'єр.

За його словами, тепер необхідно затвердити порядок і вартість утримання оборонних споруд.

"Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони. Наголошую на обов’язковості й невідкладності його виконання", - сказав Шмигаль.

  • 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
  • 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
  • Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
  • У вересні ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій.
Теги:
Новини
Кабмін
Миколаївщина
Денис Шмигаль
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