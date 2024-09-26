Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль
Фортифікаційні споруди для Миколаївської області готові на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА. Тепер необхідно затвердити порядок і вартість їхнього утримання
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзного засідання уряду.
"Уряд постійно тримає проблемні питання на контролі й виділяє фінансові ресурси. У 2024 році ми спрямували Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів", - зазначив він.
Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн, зауважив Шмигаль.
"Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА", - додав прем'єр.
За його словами, тепер необхідно затвердити порядок і вартість утримання оборонних споруд.
"Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони. Наголошую на обов’язковості й невідкладності його виконання", - сказав Шмигаль.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
- У вересні ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.77Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе