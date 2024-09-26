Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами виїзного засідання уряду.

"Уряд постійно тримає проблемні питання на контролі й виділяє фінансові ресурси. У 2024 році ми спрямували Миколаївській області понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів", - зазначив він.

Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн грн, зауважив Шмигаль.

"Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА", - додав прем'єр.

За його словами, тепер необхідно затвердити порядок і вартість утримання оборонних споруд.

"Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони. Наголошую на обов’язковості й невідкладності його виконання", - сказав Шмигаль.