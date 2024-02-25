Фортифікації на Куп’янському напрямку візьмуть за приклад для інших ділянок фронту, - Зеленський про укріплення фронту

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

На запитання щодо створення фортифікацій на активній лінії фронту, президент відповів: "Наскільки мені відомо, на Куп’янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні й це береться за приклад для інших напрямків".

За його словами, відповідальними за будівництво фортифікацій є саме головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

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Нині створюють аудит, після якого перекриватимуться слабкі місця.

Що передувало

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках

Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що на Купʼянському напрямку триває постійна робота з посилення ліній оборони.

Станом на 19 лютого у прифронтових і прикордонних регіонах України тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд і збільшення кількості мобільних вогневих груп, повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.