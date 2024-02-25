Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Фортифікації на Куп’янському напрямку візьмуть за приклад для інших ділянок фронту, - Зеленський про укріплення фронту

Фортифікації на Куп’янському напрямку візьмуть за приклад для інших ділянок фронту, - Зеленський про укріплення фронту

25 лютого, 2024 неділя
18:59
Війна з Росією фортифікаційне обладнання смуг оборони

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення аудиту фортифікацій, який допоможе виявити та усунути слабкі місця на лінії фронту

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

На запитання щодо створення фортифікацій на активній лінії фронту, президент відповів: "Наскільки мені відомо, на Куп’янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні й це береться за приклад для інших напрямків".

За його словами, відповідальними за будівництво фортифікацій є саме головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте такожДва роки великої війни. Як змінилася українська армія, чого вона досягла і що втратила, а також якими є перспективи воєнних дій. Аналізуємо

Нині створюють аудит, після якого перекриватимуться слабкі місця.

Що передувало 

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках

Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що на Купʼянському напрямку триває постійна робота з посилення ліній оборони.

Станом на 19 лютого у прифронтових і прикордонних регіонах України тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд і збільшення кількості мобільних вогневих груп, повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.  

Теги:
Новини
Президент України
військові
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Володимир Зеленський
Куп'янськ
Читайте також:
Євген Дикий
23 лютого, 2024 п'ятниця
Екскомандир взводу батальйону "Айдар" припустив, що Путін пообіцяв Закарпаття Орбану як вірному союзнику
Олексій Навальний
24 лютого, 2024 субота
Тіло Навального віддали матері, - речниця опозиціонера Кіра Ярмиш
Дюмін та Шойгу
25 лютого, 2024 неділя
Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 лютого
19:36
Херсонська область
На Херсонщині росіяни вбили двох цивільних
19:35
Оновлено
"Верес" - "Колос" 0:2 (25 лютого 2024 року)
"Динамо" розбило "Металіст 1925". Розклад і результати 18-го туру УПЛ
19:20
Снайпер ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення. На Мар'їнському напрямку ворог 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
19:11
Володимир Зеленський
Витік даних про оборонні підприємства: Зеленський доручив провести розслідування
19:00
кіно, люди дивляться фільм
Шпигунські кінострічки для любителів екстриму та екшна. ТОП-7
18:52
Президент України Володимир Зеленський
"Це наратив і програма РФ": Зеленський про сумніви у його легітимності
18:49
Огляд
Пожежа на меткомбінаті у Липецьку
Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі, пожежа на заводі авіаконструктора Сухого в Москві та атака БПЛА низки областей РФ: де у росіян вибухало та палало цього тижня
18:36
Інтерв’ю
санкції США
Ще до літнього саміту НАТО Україна може зайняти на фронті вигідну позицію, - американський експерт Фрід
18:34
Зеленський і Путін
Зеленський: Путіна послабить передусім передача Україні заморожених російських активів
18:24
зерновий коридор
Ердоган здатен допомогти з розблокуванням моря у Миколаєві, - Зеленський
18:22
План нашого контрнаступу був на столі в Кремлі ще до його початку, - Зеленський
18:09
Оновлено
ракета
Росіяни вдарили по околиці Запоріжжя: 1 людина загинула, 3 поранені
18:02
OPINION
Орест Сохар
"Договірняк" між Путіним та Трампом: що передбачає план Москви
18:00
Ексклюзив
Кирило Масалітін
Вбитих було настільки багато, що неможливо було всіх поховати, – азовець Кирило Масалітін розповів про захист Маріуполя та теракт в Оленівці
17:59
У Польщі висипали українське зерно
Зеленський розповів що робитиме, якщо не вийде розблокувати кордон з Польщею
17:47
Інтерв’ю
Трамп і Байден
Хто б не був президентом США, вони посилюватимуть Україну для боротьби із божевільним Путіним, - генерал Мусаєв
17:44
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: 31 тисяча військових українців загинула у цій війні, а росіян - 180 тисяч
17:38
Інтерв’ю
Тетяна Філевська
Деталі життя та творчості Малевича, а також його прагнення до нового в мистецтві, - креативна директорка Українського інституту Філевська
17:31
Пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції
Найбільша диверсія з українською агропродукцією у Польщі: на шляху до Гданська висипали кукурудзу з 8 залізничних напіввагонів
17:29
Огляд
ракета "Циркон"
Ракета-привид: що відомо про "гіперзвукові" ракети "Циркон", якими росіяни обстрілюють Київ
17:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
США, Ізраїль, Єгипет і Катар узгодили основні деталі угоди про звільнення заручників, - ЗМІ
17:15
Президент України Володимир Зеленський
Говорити з Путіним можна буде, коли він визнає, що програв, - Зеленський
16:21
гірник
Росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин на ТОТ, - Спротив
16:01
OPINION
Андрій Магера
Путін таки гострить зуби на Придністров'я
15:59
Ексклюзив
Олексій Навальний
Буданов запевнив, що Навальний дійсно загинув від тромбу
15:48
Інтерв’ю
Денис Казанський
Як Росія знищує Донбас. Розмова Еспресо із Денисом Казанським
15:35
Андерс Фог Расмуссен
Потрібно зробити так, щоб Путін чітко зрозумів, що Україна приєднається до НАТО, - Андерс Фог Расмуссен
15:24
прем'єрка Італії Мелоні
Якби Путін не вторгся в Україну, ХАМАС не напав би на Ізраїль, - прем'єрка Італії Мелоні
15:19
Дмитро Лубінець
Якщо ми будемо повертати 1 викрадену ворогами дитину кожного дня, нам треба буде 55 років, - Лубінець
14:58
"Оппенгеймер" отримав головний приз за видатну акторську гру на 30-й церемонії SAG Awards
"Оппенгеймер" отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards
14:45
Польща вже притягнула до відповідальності провокаторів на українсько-польському кордоні, - Шмигаль
14:39
ЗСУ
ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки
14:35
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Немає такого виду воєнного злочину, який би не був скоєний Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну, - генпрокурор Костін
14:30
Євпаторія
На станції у Євпаторії поменшало російських танків, - "Атеш"
14:29
Ексклюзив
Кирило Буданов і Андрій Юсов
"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет
14:22
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак пояснив, коли Формулу миру представлять РФ
14:16
Кирило Буданов
На ворогів очікують нові сюрпризи, я б не рекомендував цивільним користуватися Кримським мостом, - Буданов
14:13
Оновлено
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
90% дронів на фронті зроблено в Україні, - Федоров
14:06
OPINION
Блог Андрія Любки
За два роки війни ми всі частково померли
13:56
хліб
"В Україні величезні черги за безкоштовним хлібом і навіть бійки за нього": нова російська вигадка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV