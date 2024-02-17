Сили оборони мають кілька ешелонів фортифікаційних споруд на Купʼянському напрямку, - підполковник Шевцов
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що на Купʼянському напрямку триває постійна робота з посилення ліній оборони
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"На Купʼянському напрямку вже давно побудована лінія оборони. Сили оборони мають кілька ешелонів фортифікаційних споруд. До того ж роботи з посилення оборонних ліній та фортифікацій продовжують далі. Такої ситуації, як в Авдіївці, в нас не буде. Оскільки в нас немає таких населених пунктів, де б наші підрозділи тримали кругову оборону", - повідомив Шевцов.
Полковник також прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки.
"Якщо говорити про Авдіївку, то хотів би наголосити, що наше командування прийняло правильне рішення. Це дуже хороший тактичний хід. Адже для нас важливо зберегти життя й здоровʼя наших військових. Я гадаю, що якщо і на Купʼянському будуть дуже складні ситуації, від яких залежатиме життя бійців, то рішення буде прийняте на користь збереження особового складу", - додав він.
- 14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини й підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках
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