Сирський і Умєров відвідали військові частини ЗСУ, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках

Про це пише Олександр Сирський.

Зазначається, що на цих напрямках обстановка залишається надзвичайно складною та напруженою. Окупанти продовжують нарощувати свої сили та мають чисельну перевагу в особовому складі.

Фото: Олександр Сирський

"З міністром оборони України, безпосередньо на місцях, заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ", - написав Сирський.

У результаті роботи Сирський і Умєров прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей військових частин та запобігання діям ворога.