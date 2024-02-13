Сирський заявив про перехід війни у нову стадію
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на війні розпочалась нова стадія, а Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції
Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю ZDF.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни наступають "фактично по всій лінії фронту".
"Мета нашої оборонної операції - виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, переваги в технічному плані - у плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", - заявив Олександр Сирський.
За словами головкома Сирського, технологічний прогрес, зокрема тактика з масовим застосуванням БПЛА, змушує війну перейти у нову стадію.
"Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Модулі, які керуються дистанційно, дають можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - додав Сирський.
*інтерв'ю було записане за декілька днів до призначення Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також наголосив, що українські командувачі не можуть ставитися до своїх солдатів, як росіяни.
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