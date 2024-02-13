Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українські командувачі не можуть ставитися до своїх солдатів, як росіяни
Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю ZDF.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що "м'ясні штурми" - це російська тактика. Українські командири не можуть собі такого дозволити.
"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику «мʼясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, у 7—8 разів переважають наші втрати за останніми даними", - зазначив Олександр Сирський.
*інтерв'ю було взято за декілька днів до призначення Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
- Протягом доби 13 лютого на фронті відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог намагався провести 35 атак позицій Сил оборони на шести напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.46
- EUR Купівля 40.79Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе