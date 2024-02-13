Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу, - Сирський

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю ZDF.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що "м'ясні штурми" - це російська тактика. Українські командири не можуть собі такого дозволити.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику «мʼясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, у 7—8 разів переважають наші втрати за останніми даними", - зазначив Олександр Сирський.

*інтерв'ю було взято за декілька днів до призначення Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ.