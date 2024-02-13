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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження ворога, окупанти намагалися штурмувати на 6 напрямках

Протягом доби ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження ворога, окупанти намагалися штурмувати на 6 напрямках

13 лютого, 2024 вiвторок
19:47
Війна з Росією ЗСУ, війна

Протягом доби 13 лютого на фронті відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог намагався провести 35 атак позицій Сил оборони на шести напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 лютого.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного удару, 94 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Заріччя, Кореньок, Павлівка Сумської області; Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав 5 авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області, Білогорівка Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в Часового Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще - 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав 2 авіаційних ударів в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався покращити своє тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Первомайське, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Левадне, Новодарівка Запорізької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала удари по населених пунктах: Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися: Херсон, Токарівка, Ромашкове Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки Херсонської області. Також російські окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, 1 пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.

  • Протягом минулої доби, 12 лютого, на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Українські захисники успішно відбили 70 атак російських військових на 8 ключових напрямках і ліквідували ще 1090 окупантів.
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