Уряд вдосконалив систему фінансування будівництва фортифікаційних споруд. Що змінилося

Про це інформує Міністерство оборони.

Вказано, що Кабмін ухвалив постанову, яку розробило Міноборони. Нею передбачено, що замовниками товарів та послуг з будівництва фортифікацій можуть бути не лише обласні військові адміністрації, а й Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Відтак фінансування відбуватиметься не коштом окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

"Постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у постанові окреслено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва фортифікацій, тоді як раніше вони зводилися несистемно. Тепер для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні та інженерні рішення, безпекові вимоги.

Кількість та місця будівництва об'єктів ухвалюватиме Генштаб, враховуючи пропозиції військового командування на місцях. Завдяки цьому буде враховано особливості ситуації на всіх ключових напрямках фронту.

"Ми вдосконалюємо систему фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. Ті умови та механізми фінансування, які діяли раніше, не забезпечили необхідних масштабів та швидкості нарощення фортифікаційних рубежів, тож ми це виправляємо. Розроблений нами акт – перший крок для комплексного розв'язання питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не залучених на сьогодні, ресурсів", - наголосила державна секретарка Міноборони Людмила Дараган.