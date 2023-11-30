Зеленський провів наради щодо ситуації на Запоріжжі та будівництва фортифікацій
Президент України Володимир Зеленський провів наради щодо ситуації на Запоріжжі, а також щодо будівництва фортифікацій на всіх основних напрямках
Про це він повідомив у вечірньому зверненню.
"Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі. Друга нарада – фактично загальнодержавна – щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область", - розповів президент.
На нараді були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умєрова, генерала Павлюка. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування.
"Обговорили й ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", - додав Зеленський.
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