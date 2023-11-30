Зеленський у Харкові зустрівся з учнями, які змушені навчатися у класах на станції метро

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У межах робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції Харківського метрополітену "Університет".

Крім того, Президент відзначив нагородами та почесними званнями педагогічних працівників Харківщини. Глава держави нагородив педагогів орденами княгині Ольги ІІІ ступеня, а також надав почесні звання.

"Приємно бути на Харківщині, бачити дітей, їхні усмішки, оченята – маленькі, дуже приємні, але вже трішки дорослі – через усі випробування, які діти проходять разом з усією країною. Я хочу вам усім подякувати за те, що Харківщина не порожня, за те, що тут є прекрасні діти, люди різних професій. Безумовно, є ви – вчителі. Якщо є школа, навіть така креативна, є й життя. Дякую за вашу роботу, за служіння дітям України. Хочу подякувати за те, що ви в Україні, з українськими дітьми, дякую за те, що ви несете знання нашим дітям під час війни і що війна не зупинила вас», – наголосив Володимир Зеленський.

На станції "Університет" навчається 831 дитина із 40 класів, які закріплені за 11 закладами освіти.

Приміщення для навчання дітей розташовані на п’яти станціях Харківського метрополітену: "Університет", "Перемога", "Тракторний завод", "Метробудівників" та "Академіка Павлова". Сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні 1–11-х класів. Кабінети закріплені за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни.

Школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 маршрутами в супроводі патрульної поліції. В автобусах із дітьми перебувають особи супроводу.