Зеленський відвідав бійців на Куп'янському напрямку

Про це він написав у telegram.

"Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь - відвідати та нагородити воїнів", - написав президент.

Він також подякував українським військовим, які захищають нашу державу, та нагородив їх відзнаками.

"Я знаю, що ви щоденно втрачаєте близьких людей, побратимів. Усі розуміють, що це найвища ціна, тому я вас дуже прошу берегти себе, берегти своїх близьких, побратимів, військових, офіцерів, солдатів", - додав лідер держави.