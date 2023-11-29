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Зеленський приїхав у Херсон. Відео

29 листопада, 2023 середа
19:09
Війна з Росією Володимир Зеленський

Ввечері середи, 29 листопада, стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув до Херсона

Відео Володимир Зеленський опублікував у телеграмі.

"Херсон. Доповідь щодо будівництва укриттів. Змістовно. Дякую всім, хто докладає зусиль для захисту людей!", - написав президент України під роликом.

  • Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 листопада, відвідав військових в Одеській області, заслухав доповіді про безпекову ситуацію у регіоні і роботу ППО та вручив відзнаки захисникам. Також лідер країни прибув до обласного центру допомоги переселенцям в Одесі.
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