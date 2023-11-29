Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня
Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 листопада, відвідав військових в Одеській області, заслухав доповіді про безпекову ситуацію у регіоні і роботу ППО та вручив відзнаки захисникам
Про це він написав у соцмережах.
"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", - зазначив Зеленський.
Зокрема, президент дізнався про оперативну ситуацію та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса", обстановку в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".
Також із військовими обговорили роботу протиповітряної оборони регіону, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад.
"Під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей!", - наголосив президент України.
- Напередодні Володимир Зеленський провів засідання Ставки - на ньому обговорювалася ситуація на фронті та робота над посиленням фортифікацій.
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