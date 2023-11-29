Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня

Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня

29 листопада, 2023 середа
12:18
Війна з Росією Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 листопада, відвідав військових в Одеській області, заслухав доповіді про безпекову ситуацію у регіоні і роботу ППО та вручив відзнаки захисникам

Про це він написав у соцмережах.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", - зазначив Зеленський.

Зокрема, президент дізнався про оперативну ситуацію та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса", обстановку в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".

Також із військовими обговорили роботу протиповітряної оборони регіону, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад.

"Під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей!", - наголосив президент України. 

  • Напередодні Володимир Зеленський провів засідання Ставки - на ньому обговорювалася ситуація на фронті та робота над посиленням фортифікацій.
Україна
Володимир Зеленський
Одещина
зерно
ЗСУ
Читайте також:
Володимир Путін
28 листопада, 2023 вiвторок
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
РЕБ в Севастополі
28 листопада, 2023 вiвторок
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
12:39
Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
12:30
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
12:20
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Міненерго розповіли про стан працівників шахти в Торецьку, поранених унаслідок атаки РФ 28 листопада
12:13
Координаційний штаб
Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада
12:06
Російський газ
Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times
12:03
OPINION
Сергій Таран
Переворот у європейській системі безпеки
12:01
Електроенергія
В Україні вийшов з ремонту один із блоків ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 29 листопада
11:56
Ексклюзив
Мар'яна Безугла
Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко
11:49
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив
11:45
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Розпочалося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС: головні теми
11:35
Ексклюзив
Маріанна Буданова
Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
11:15
Сергій Бочковський
Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський
11:05
Ексклюзив
ппо
Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець
11:04
Бустерна доза
ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне
10:56
На фото: військові
Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка
10:52
В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів
10:47
Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації
10:26
вимкнення електроенергії
Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар і євро
10:24
Атака будівлі окупантів
На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів: ліквідовано 5 загарбників
10:19
Microsoft випустила "потворний" светр з шпалерами Windows XP
"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP
10:13
Публікував роботу ППО
Публікував у TikTok роботу ППО в Одесі: СБУ затримала підозрюваного
10:13
Сергій Рябков
"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО
10:01
Москва_Кремль
Росіяни планують взимку вивезти 10 тис. дітей з ТОТ до Москви на ВДНГ, - Луганська ОВА
09:59
Ілюстративне фото
В Японії розбився військовий літак США: на борту перебували 8 людей
09:50
OPINION
Микола Княжицький
На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
09:40
Ексклюзив
втрати окупантів
Ворог зазнає до 95% втрат у штурмах, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
09:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях
09:31
Зеленський
Politico назвало Зеленського мрійником року в рейтингу найвпливовіших людей Європи
09:31
Ексклюзив
Приморськ
На Запоріжжі росіянам бракує колаборантів на адмінпосадах, місцеві відмовляються співпрацювати, - депутат облради Ашурбеков
09:31
Оновлено
Сергій Лабазюк
Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу у 40,2 млн грн, - ЗМІ
09:05
Після обвалу тунелю в районі Уттаркаші в індійському штаті Уттаракханд 13 листопада 2023
Провели 17 днів у обваленому тунелі: в Індії з-під землі евакуювали 41 робітника
08:46
Ексклюзив
Андрій Одарченко
"Тупість із нахабністю": депутат Харківської райради Ткачук про спробу хабаря нардепа Одарченка Найєму
08:45
сніг
На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду
08:21
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі РФ утримує два ракетоносії з загальним залпом до 8 "калібрів"
08:17
Японія
РФ пропустить всесвітню техновиставку World Expo 2025 у Японії, де її не чекають через війну з Україною
08:07
OPINION
Ольга Лень
Ухилянти — це ядерний електорат "Слуг"
08:05
OPINION
Володимир Гевко
Україна у пропагандистському дзеркалі Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV