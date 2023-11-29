Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня

Про це він написав у соцмережах.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", - зазначив Зеленський.

Зокрема, президент дізнався про оперативну ситуацію та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса", обстановку в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору".

Також із військовими обговорили роботу протиповітряної оборони регіону, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад.

"Під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей!", - наголосив президент України.