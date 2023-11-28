Посилення фортифікацій, тактика ППО, доповіді про фронт: Зеленський підсумував засідання Ставки

Про це він сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому в Telegram.

"Провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Усі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - зазначив президент.

Зеленський додав, що на Ставці був важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів.

"Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу Patiot та NASAMS – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", - сказав він.

Президент наголосив, що були й доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками.

"Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках. Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - підсумував президент.