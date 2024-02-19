До будівництва фортифікаційних споруд залучені всі області України, – ОП

Про це повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.

"Важливо, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовувати системи загороджень тощо. Кіровоградщина та Закарпаття – допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина – у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей – будують захист на Донеччині", - розповів він.

За його словами, щонайменше половину дронів, які РФ чи не щодня запускає по Україні, збивають мобільні вогневі групи.

"Саме тому разом з обласними військовими адміністраціями продовжуємо роботу над збільшенням мережі таких груп та їх укомплектування для боротьби із "шахедами" по всій Україні", - додав Кулеба.