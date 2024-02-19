До будівництва фортифікаційних споруд залучені всі області України, – ОП
У прифронтових і прикордонних регіонах України тривають роботи з будівництва фортифікаційних споруд і збільшення кількості мобільних вогневих груп
Про це повідомив заступник голови ОП Олексій Кулеба.
"Важливо, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі області України. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовувати системи загороджень тощо. Кіровоградщина та Закарпаття – допомагають у Запорізькій області. Тернопільщина та Львівщина – у Сумській. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей – будують захист на Донеччині", - розповів він.
За його словами, щонайменше половину дронів, які РФ чи не щодня запускає по Україні, збивають мобільні вогневі групи.
"Саме тому разом з обласними військовими адміністраціями продовжуємо роботу над збільшенням мережі таких груп та їх укомплектування для боротьби із "шахедами" по всій Україні", - додав Кулеба.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
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