Міноборони закупить у "Лісів України" майже 65 тис. кубометрів деревини для фортифікацій
ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій
Про це повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.
Згідно з повідомленням, інженерні війська будуватимуть із закупленої деревини фортифікаційні споруди на першій лінії оборони, а саме бліндажі, вогневі споруди й траншеї.
Лісоматеріали постачатимуть філії Столичного, Центрального, Слобожанського, Північного та Подільського лісових офісів протягом трьох найближчих місяців.
Деревину відправлять залізницею на Харківщину, Донеччину та Херсонщину.
Болоховець також зазначив, що торги відбулися за спрощеною тендерною процедурою.
"Ціна поставки включає вартість вивезення з проміжного складу, завантаження у вагони та доставку залізницею", - сказав гендиректор підприємства.
Загалом цього року ДП "Ліси України" уклало 10 договорів із військовими частинами на поставку 32 тис. кубометрів деревини, з яких 26 тис. вже поставлено.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
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