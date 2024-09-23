Міноборони закупить у "Лісів України" майже 65 тис. кубометрів деревини для фортифікацій

Про це повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

Згідно з повідомленням, інженерні війська будуватимуть із закупленої деревини фортифікаційні споруди на першій лінії оборони, а саме бліндажі, вогневі споруди й траншеї.



Лісоматеріали постачатимуть філії Столичного, Центрального, Слобожанського, Північного та Подільського лісових офісів протягом трьох найближчих місяців.



Деревину відправлять залізницею на Харківщину, Донеччину та Херсонщину.



Болоховець також зазначив, що торги відбулися за спрощеною тендерною процедурою.



"Ціна поставки включає вартість вивезення з проміжного складу, завантаження у вагони та доставку залізницею", - сказав гендиректор підприємства.

Загалом цього року ДП "Ліси України" уклало 10 договорів із військовими частинами на поставку 32 тис. кубометрів деревини, з яких 26 тис. вже поставлено.