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OPINION

Трамп навіть має свого Арестовича...

Володимир Гевко
26 листопада, 2024 вiвторок
16:00
Погляд

Для політиків-популістів найвиграшніша позиція для їхнього стилю політикування — бути в опозиції й не перемагати на виборах

Зміст

Коли ти в опозиції — ти не маєш доступу до влади, не маєш жодної відповідальності й лише збираєш бали яскравими заявами та нищівною критикою прорахунків, помилок і недопрацювань влади.

Усі заяви Володимира Зеленського на стадіонних дебатах, усі претензії й докори Порошенку були абсолютно підставні й грали йому на руку до моменту перемоги на виборах. 

Бо перемога на виборах одразу підставляє популіста під світло софітів і потребу відповідати за базар. І тут раптом виявляється, що критикувати незрівнянно легше, аніж пробувати покращити ситуацію. Для Зеленського було б ідеально програти ті вибори й піти в опозицію далі виблискувати білим пальто у парламенті.

До слова, до Зеленського його політичні опоненти могли б застосувати цей же прийом, бо претензій до нього і докорів зараз вже у рази більше, вибирай, як цукерки з коробки, й кидай прицільно в обличчя. Але до їх честі ніхто цього не робить. Бо Україна понад усе.

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Трамп зараз у схожій ситуації. Розкидатись гучними заявами та кпинити з Байдена — одне діло. Інше — спробувати бути кращим і ефективнішим за Байдена, перебуваючи у тому ж розкладі сил. Побачим-побачим. Трамп навіть має свого Арестовича — Ілона Маска, який вже вимахується більше, аніж важить, і вже відкрито насміхається над Зеленським. 

І от тепер прийшла фаза політичного реалізму. Нам давали багато часу на розв'язання наших проблем так, як нам було оптимально, але за той час Росія вступила у союз з Північною Кореєю та Іраном, три ядерні держави тепер у спілці, а Індія та Китай, дві країни з мільярдним населенням кожна, — їхні стратегічні партнери. 

Теза про те, що Європі та США вигідна наша війна, бо якісь там компанії заробляють на торгівлі зброєю, — маячня. НАТО вже отримало контрсоюз не на свою користь і тепер на їх стримування підуть трильйони. І не факт, що допоможе.

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Кожен день війни в Україні справді потенційно наближає як не третю світову, то другу з половиною щонайменше. І, схоже, США і Європа тепер будуть нарешті діяти у своїх інтересах по-справжньому. І вони вже починають налагоджувати діалоги з Росією і Путіним. А нам, як казав японський імператор Хірохіто у радіозверненні до своїх підданих у кінці Другої світової, схоже, доведеться стерпіти нестерпне.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
Володимир Зеленський
Олексій Арестович
Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
переговори з РФ
допомога США Україні
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