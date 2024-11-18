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OPINION

Не чекати чарівника, якій закінчить війну

Борислав Береза
18 листопада, 2024 понедiлок
12:00
Погляд

Вибачте, якщо когось знову розчарую, але час подорослішати. Вже йде 999 день двох-трьох тижнів та 11 доба закінчення війни за 24 години. Досить вірити в рожевих поні та у заяви політиків про кінець війни незабаром. Це так не працює

Зміст

Так, заяви Шольца чи Трюдо — це заяви лідерів великих країн, але вони ґрунтуються на їхніх припущеннях, а не на знанні. Вони зроблені під тиском електоральних запитів та наростальної хвилі правих та лівих популістів. Вони роблять ці заяви, сподіваючись, що це дасть їм... електоральні та політичні бали. І не треба чекати на те, що Трамп, як чарівник, закінчить війну за 24 години. Не від Трампа це залежить. На жаль.

Лише Путін може припинити війну, припинити вбивати українців, припинити бомбити наші міста та села, припинити агресію проти нашої країни. 

І для того, щоб він погодився на кінець війни повинно статися одне з двох — або він отримає своє та Україна, капітулювавши, зникне, або він, побачивши неможливість просування вперед та не отримавши бажаного, припинить війну на деякий час. Бо війна з'їдає ресурси та не дає реалізувати його задум, щоб виграти час, переозброїтися та провести роботу над помилками. Іншого немає.

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Тому нам своє робити. Робити все для того, щоб стабілізувати фронт та отримати максимум в обороні. Оборона повинна бути такою, щоб рашисти більше не могли просуватися вперед. А ще треба займатися власним виробництвом зброї, ракет, снарядів, БПЛА та всього необхідного для ЗСУ. Не просто говорити про це і не пиляти бюджети, а займатися виробництвом та карати корупціонерів. От це справді допоможе. Іншого шляху не існує.

Хоча можна і далі вірити в чергових єдинорогів, саміти миру та "два-три тижні", але позитивного результату це не дасть, як не дала і пропозиція Зеленського на початку 2022 року готуватися до "травневих шашликів" замість пропозиції готуватися до війни. 

Не в чарівників треба вірити, а в здоровий глузд, прагматизм, силу, зброю та ЗСУ. Одної віри замало. Потрібні дії. І це дії не від партнерів. Це завдання для нас самих. От з цього потрібно було починати ще у лютому 2022 року. Але і зараз не запізно. Головне робити, а не чекати чарівника, якій закінчить війну.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
переговори з РФ
Олаф Шольц
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