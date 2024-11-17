1. Очевидно, що погляди на завершення війни Трампа та політичної еліти Європи різні. І після дзвінка Шольца позиція Трампа стала сильнішою.

2. Європейські політики занадто довго тягнули й не мають якоїсь реальної позиції щодо переговорів. Бо така позиція має передбачати продовження війни на більш інтенсивному рівні (так звана ескалація). Це той козир, який є в рукаві у Трампа, але якого не має Шольц. Саме тому його дзвінок виявився провальним.

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3. Найближчим часом нас чекають дуже гострі дискусії щодо того, що їм робити далі? Тому що за нинішньої ситуації вони не зможуть висунути жодних вимог до Путіна і Росії, а значить головним бенефіціаром майбутньої угоди стануть Сполучені Штати.

4. Реакція президента Зеленського показала, що хоча з ним начебто узгоджували дзвінок Шольца, він вочевидь незадоволений тим, що Україну і Зеленського відтісняють від переговорів. На жаль, ця тенденція тільки посилюватиметься, у першу чергу, через велику кількість "формул миру", "планів перемоги" та інших ініціатив, які розвивають нашу позицію. Не кажучи вже про реалістичність деяких пунктів (це вже хто як оцінює).

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5. Звідси можна зробити висновок, що тиск на Україну посилюватиметься найближчим часом, а кількість мирних ініціатив зростатиме. З одного боку, це добре, бо може наблизити закінчення війни. З іншого боку, ми навіть приблизно не уявляємо, якими можуть бути умови миру. І це точно не повернення до кордонів 1991 року за нинішньої ситуації. Що і показав дзвінок Шольца...

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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