Зеленський заявив, що на наступному тижні будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану стійкості.

Збилася з рахунку, який це за рахунком план?

Так 5 пунктів чи 10? Перемоги, Миру, стійкості, потужності чи незламності?

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Чи не забагато планів і самітів? Хочеться дій. Почніть з бюджету 2025, який наступного тижня якраз прийматиме ВР. Для стійкості нам треба лише перенаправити кошти з доріг на ЗСУ, з Рахункової на освітян, з прокуратури та судів — на фортифікації й дрони, з марафону на РЕБи.

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Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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