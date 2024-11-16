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OPINION

Плани Зеленського: збилася з ліку

Ірина Геращенко
16 листопада, 2024 субота
18:01
Погляд

Чи не забагато планів і самітів? Хочеться дій

Зміст

Зеленський заявив, що на наступному тижні будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану стійкості.  

Збилася з рахунку, який це за рахунком план? 

Так 5 пунктів чи 10? Перемоги, Миру, стійкості, потужності чи незламності? 

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Чи не забагато планів і самітів? Хочеться дій. Почніть з бюджету 2025, який наступного тижня якраз прийматиме ВР. Для стійкості нам треба лише перенаправити кошти з доріг на ЗСУ, з Рахункової на освітян, з прокуратури та судів — на фортифікації й дрони, з марафону на РЕБи.

Джерело

Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Ірина Геращенко
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
державний бюджет
Перемога України
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