Енергетики 27 листопада застосовуватимуть в Україні одну чергу відключень

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 07:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень, однак час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Енергетики рекомендують перевіряти актуальну інформацію про графіки відключень на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.