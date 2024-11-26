Енергетики 27 листопада застосовуватимуть в Україні одну чергу відключень
В Україні в середу застосовуватимуть одну чергу обмежень споживання електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 07:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень, однак час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Енергетики рекомендують перевіряти актуальну інформацію про графіки відключень на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
У компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.
Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
- 26 листопада також діє одна черга відключень. Графіки обмеження електроенергії застосовують з 07:00 до 10:00 та з 13:00 до 21:00.
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