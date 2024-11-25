Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 26 листопада

Про це повідомляє Укренерго.

Так, 26 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 – 10:00 — одна черга відключень,

14:00 – 21:00 — одна черга відключень.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.