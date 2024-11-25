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Головна Економіка Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 26 листопада

Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 26 листопада

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
18:21
Економіка Енергосистема, електроенергія, обстріли

У вівторок, 26 листопада, діятиме одна черга відключень - графіки обмеження електроенергії застосовуватимуть з 07:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Так, 26 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07:00 – 10:00 — одна черга відключень,
  • 14:00 – 21:00 — одна черга відключень.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергетика
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