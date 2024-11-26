Окупанти атакували Суми з РСЗВ: є загиблі, під завалами шукають людей
Російські окупанти атакували СТО в Сумах із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, рятувальники розбирають завали
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 листопада.
"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Імовірно, під завалами є ще людина", - поінформував він.
За його даними, пошкоджено також будинок і дитячий садок поруч.
Попередньо встановлено, що окупанти здійснили обстріл із реактивної системи залпового вогню.
"Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території", - заявив Зеленський.
"Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - додав він.
- Раніше Білий дім дав дозвіл на удари ракетами ATACMS по цілях у Курській області РФ.
- 20 листопада Bloomberg із посиланням на західного чиновника повідомило, що ЗСУ вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії.
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