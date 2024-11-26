Окупанти атакували Суми з РСЗВ: є загиблі, під завалами шукають людей

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 листопада.

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Імовірно, під завалами є ще людина", - поінформував він.

За його даними, пошкоджено також будинок і дитячий садок поруч.

Попередньо встановлено, що окупанти здійснили обстріл із реактивної системи залпового вогню.

"Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території", - заявив Зеленський.

"Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - додав він.