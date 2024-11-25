Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 26 листопада у більшості областей переважатиме суха погода. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише вночі на сході та ввечері на крайньому заході України.

Температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1...-6 °C, на півночі до -6...-9 °C.

Завтра вдень в Україні від -2°C до +4 °C, на півдні +3...+6 °C, а у західних областях +4...+8 °C.

Погода у столиці

У Києві 26 листопада опади малоймовірні. Удень навіть виглядатиме сонце.



Вночі температура повітря триматиметься на рівні -3...-6 °C, а вдень близько 0 °C.



За даними синоптикині, вже у четвер, 28 листопада, в Україні очікується невелике потепління.