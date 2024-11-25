Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
У вівторок, 26 листопада, у більшості регіонів України затримається паморозь, подекуди сніжитиме. Проте вже у другій половині тижня очікується невелике потепління
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 26 листопада у більшості областей переважатиме суха погода. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі лише вночі на сході та ввечері на крайньому заході України.
Температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1...-6 °C, на півночі до -6...-9 °C.
Завтра вдень в Україні від -2°C до +4 °C, на півдні +3...+6 °C, а у західних областях +4...+8 °C.
Погода у столиці
У Києві 26 листопада опади малоймовірні. Удень навіть виглядатиме сонце.
Вночі температура повітря триматиметься на рівні -3...-6 °C, а вдень близько 0 °C.
За даними синоптикині, вже у четвер, 28 листопада, в Україні очікується невелике потепління.
- Як прогнозувалося раніше, найближчими днями в Україні буде холодно, але без значних опадів. Зокрема, неділя 24 листопада в більшій частині України пройшла без опадів.
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