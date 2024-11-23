Де 24 листопада очікувати опади та мороз: прогноз погоди від Наталки Діденко
Найближчими днями в Україні буде холодно, але без значних опадів. Зокрема, в неділю, 24 листопада, в більшій частині України опади малоймовірні
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, в неділю, 24 листопада, в Україні на значній частині території опади малоймовірні. Лише на сході вночі дощ переходитиме у сніг, а вдень припиниться. Також у західних областях вдень у неділю очікується місцями невеликий сніг.
"Вітер в Україні задуватиме з північного заходу, буде помірним, у східних областях, ймовірно, штормовим, до 15-20 метрів за секунду. На заході України – південно-західний", – зазначила Діденко.
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах 0...-5°C, на Чернігівщині – до 7°C, у східних областях – 0...+5°C. Вдень у неділю в Україні буде від -2...+4°C.
Погода в Києві
У Києві 24-го листопада опадів не очікується. Вночі -1...-3°C, вдень – близько 0°C.
"Найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів. У другій половині наступного тижня трохи потепліє та побільшає опадів (окрім східної частини)", – додала синоптикиня.
- У п'ятницю, 22 листопада у більшості областей України очікувався сильний вітер та сніг. Температура повітря коливалась від -5 °C до +4 °C.
- Актуальне
- Важливе