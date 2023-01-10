Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2022 році на території РФ сталося понад 130 інцидентів, у тому числі 28 авіакатастроф, що викликало занепокоєння в експертів в цій галузі.

Основною причиною масових поломок може бути відсутність належного обслуговування бортів через дефіцит запчастин в країні, оскільки компанії, що виготовляють літаки вийшли з російського ринку.

Так, пасажирський рейс Utair змушений був приземлитися в Західному Сибіру через несправність кондиціонера.

Також 6 січня Міжнародний рейс Azur Air до Таїланду з 263 людьми на борту повернувся до Новосибірська через шість годин після зльоту через пошкодження лобового скла.

Пізніше того ж дня внутрішній рейс Red Wings до Єкатеринбурга повернувся в Казань після зльоту через те, що шасі літака не вдалося підняти.

Зазначається, що у Пермі 8 січня лайнер авіакомпанії "Побєда" злетів зі злітної смуги в сніг, через що пілоти перервали рейс до Москви. В аеропорту Пермі повідомили, що пасажири залишаються неушкодженими, а літак не постраждав.

Також повідомляється, що двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок аварії пасажирського літака Ан-2 на Далекому Сході Росії в морозну погоду.

У іншого транспортного літака, ІрАеро Ан-26, двері вантажного відсіку були частково відкриті під час польоту на Далекому Сході Росії.

Також, як пише профільний телеграм-канал "Авіаторщина" з початку року з літаками російських авіакомпаній сталося вже вісім інцидентів через нештатну роботу шасі. Шість із них — за останні три дні (з 6 по 8 січня).

Три інциденти сталися з повітряними суднами Superjet 100 (SSJ-100) авіакомпанії "Росія" (два) та Red Wings (один). Інші п'ять — із закордонними літаками: три з Boeing 737 "Победи", Utair та "Алроси", ще два з Airbus A320 "Уральських авіаліній" та S7 Airlines.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

В кінці 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками.

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