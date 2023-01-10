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Санкції призвели до численних поломок та аварій пасажирських літаків у Росії, - ЗМІ

10 січня, 2023 вiвторок
18:32
Світ Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції

Від початку 2023 року у Росії відбулось щонайменше сім аварій за участі авіаційного пасажирського транспорту, ще чимало інцидентів, які змушували скасовувати чи переривати рейси

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2022 році на території РФ сталося понад 130 інцидентів, у тому числі 28 авіакатастроф, що викликало занепокоєння в експертів в цій галузі.

Основною причиною масових поломок може бути відсутність належного обслуговування бортів через дефіцит запчастин в країні, оскільки компанії, що виготовляють літаки вийшли з російського ринку.

Так, пасажирський рейс Utair змушений був приземлитися в Західному Сибіру через несправність кондиціонера.

Також 6 січня Міжнародний рейс Azur Air до Таїланду з 263 людьми на борту повернувся до Новосибірська через шість годин після зльоту через пошкодження лобового скла.

Пізніше того ж дня внутрішній рейс Red Wings до Єкатеринбурга повернувся в Казань після зльоту через те, що шасі літака не вдалося підняти.

Зазначається, що у Пермі 8 січня лайнер авіакомпанії "Побєда" злетів зі злітної смуги в сніг, через що пілоти перервали рейс до Москви. В аеропорту Пермі повідомили, що пасажири залишаються неушкодженими, а літак не постраждав.

Також повідомляється, що двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок аварії пасажирського літака Ан-2 на Далекому Сході Росії в морозну погоду.

У іншого транспортного літака, ІрАеро Ан-26, двері вантажного відсіку були частково відкриті під час польоту на Далекому Сході Росії.

Також, як пише профільний телеграм-канал "Авіаторщина" з початку року з літаками російських авіакомпаній сталося вже вісім інцидентів через нештатну роботу шасі. Шість із них — за останні три дні (з 6 по 8 січня).

Три інциденти сталися з повітряними суднами Superjet 100 (SSJ-100) авіакомпанії "Росія" (два) та Red Wings (один). Інші п'ять — із закордонними літаками: три з Boeing 737 "Победи", Utair та "Алроси", ще два з Airbus A320 "Уральських авіаліній" та S7 Airlines.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
  • В кінці 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками.

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транспорт
санкції проти Росії
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