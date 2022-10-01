Росію не переобрали до Міжнародної організації цивільної авіації

Про це повідомляє Reuters.

У суботу, 1 жовтня, Росію не переобрали до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Таке рішення стало підтримкою західних держав, які хотіли притягнути Москву до відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що Росія не набрала достатньо голосів, щоб лишитися в керівній раді ICAO. Голосування відбувалося під час асамблеї організації, яка триватиме до 7 жовтня. Усього в голосуванні брали участь 36 країн-членів організації.

Міжнародна організація цивільної авіації - спеціальна установа ООН, яка займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.