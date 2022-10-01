Росію не переобрали до Міжнародної організації цивільної авіації
Російську Федерацію не переобрали до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації
Про це повідомляє Reuters.
У суботу, 1 жовтня, Росію не переобрали до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Таке рішення стало підтримкою західних держав, які хотіли притягнути Москву до відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Зазначається, що Росія не набрала достатньо голосів, щоб лишитися в керівній раді ICAO. Голосування відбувалося під час асамблеї організації, яка триватиме до 7 жовтня. Усього в голосуванні брали участь 36 країн-членів організації.
Міжнародна організація цивільної авіації - спеціальна установа ООН, яка займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.
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