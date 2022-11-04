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У Росії впродовж доби трапились два інциденти з пасажирськими літаками

4 листопада, 2022 п'ятниця
04:53
Суспільство Літак Airbus A320 з заблокованими колесами після посадки в Іркутську

Спочатку в Іркутську Airbus A320 сідав з заблокованими шасі, а згодом після вильоту з Сочі у Boeing 737-800 тріснуло лобове скло – в обох випадках вдалося уникнути катастрофи

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

2 листопада літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" сів в аеропорту Іркутська із загальмованими колесами. Внаслідок цього сталося руйнування пневматиків усіх чотирьох коліс основних опор шасі.

Літак близько 12 годин залишався на злітно-посадковій смузі, блокуючи роботу летовища.

У літака Boeing 737-800 авіакомпанії Nordwind, що 3 листопада вилетів із Сочі до Уфи, тріснуло лобове скло. Екіпаж ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту. Борт приземлився в аеропорту Сочі. Пасажири перебувають у зоні очікування вильоту до закінчення перевірки всіх систем літака.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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Росія
транспорт
санкції проти Росії
авіакатастрофа
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