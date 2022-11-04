У Росії впродовж доби трапились два інциденти з пасажирськими літаками

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

2 листопада літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" сів в аеропорту Іркутська із загальмованими колесами. Внаслідок цього сталося руйнування пневматиків усіх чотирьох коліс основних опор шасі.

Літак близько 12 годин залишався на злітно-посадковій смузі, блокуючи роботу летовища.

У літака Boeing 737-800 авіакомпанії Nordwind, що 3 листопада вилетів із Сочі до Уфи, тріснуло лобове скло. Екіпаж ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту. Борт приземлився в аеропорту Сочі. Пасажири перебувають у зоні очікування вильоту до закінчення перевірки всіх систем літака.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

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