Росію остаточно виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Росію остаточно викинули з керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, найавторитетнішої структури в галузі
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
"Тепер уже фінально – Росію викинули з Ради ІСАО. Зганьбившись програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в третю групу, де б також з тріском програли", - написала Юлія Ковалів, додавши, що Росію виключили через системні порушення Чиказької конвенції.
За її словами, це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили повністю з керуючого органу.
Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійним органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.
- Відзначимо, Росію 1 жовтня не переобрали членом керуючої ради ICAO до першої та другої групи – не вистачило голосів. Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
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