Росію остаточно виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Тепер уже фінально – Росію викинули з Ради ІСАО. Зганьбившись програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в третю групу, де б також з тріском програли", - написала Юлія Ковалів, додавши, що Росію виключили через системні порушення Чиказької конвенції.

За її словами, це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили повністю з керуючого органу.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійним органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Відзначимо, Росію 1 жовтня не переобрали членом керуючої ради ICAO до першої та другої групи – не вистачило голосів. Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

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