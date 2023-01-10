У Росії розбився пасажирський літак Ан-2. Є жертви

Про це повідомив Интерфакс, з посиланням на телеграм-канал МНС РФ.

Постраждалий Ан-2 летів маршрутом Нар'ян-Мар - Каратайка - Варандей - Нар'ян-Мар.

За попередньою інформацією, всього на борту були два члени екіпажу та десять пасажирів.

Співробітники МНС вирушили до місця пригоди на снігоходах та на гелікоптері.

Літак, за інформацією співрозмовника агентства, був рейсовим та експлуатувався АТ "Нар'ян-Марський об'єднаний авіазагін".

В авіазагоні повідомили, що через погані метеоумови літак не зміг виконати посадку в селищі Каратайка і попрямував на запасний аеропорт Варандей. Через деякий час він перестав виходити на зв'язок.

За попередньою інформацією, аварія сталася через зледеніння літака, повідомило джерело в екстрених службах. Серед загиблих, за його даними, один член екіпажу та один пасажир, решта — постраждали, п'ять із них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

В кінці року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками.

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