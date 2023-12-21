Данілов назвав чотири компоненти відновлення авіасполучення в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що у питанні відновлення авіасполучення потрібно врегулювати чотири ключові компоненти
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
"Це дуже важливе для нас питання (відновлення авіасполучення, – ред.). Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, – це дуже-дуже важливий компонент. Думаю, що в наступному році це питання точно зрушить з мертвої точки", – сказав Данілов.
За його словами, сьогодні розглядається кілька пропозицій, але потрібно вирішити чотири ключові компоненти. Ідеться про захист летовищ, підготовку та сертифікацію інфраструктури, задіяння механізму страхування та авіакомпанію, яка візьметься здійснювати перельоти.
"Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закриємо і рано чи пізно зможемо користуватися нашим небом", - наголосив секретар РНБО.
- 19 грудня з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін літака Boeing 777-300 авіакомпанії Skyline Express. Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна від початку повномасштабної війни.
- Також 19 грудня під час пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе