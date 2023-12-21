Данілов назвав чотири компоненти відновлення авіасполучення в Україні

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Це дуже важливе для нас питання (відновлення авіасполучення, – ред.). Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, – це дуже-дуже важливий компонент. Думаю, що в наступному році це питання точно зрушить з мертвої точки", – сказав Данілов.

За його словами, сьогодні розглядається кілька пропозицій, але потрібно вирішити чотири ключові компоненти. Ідеться про захист летовищ, підготовку та сертифікацію інфраструктури, задіяння механізму страхування та авіакомпанію, яка візьметься здійснювати перельоти.

"Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закриємо і рано чи пізно зможемо користуватися нашим небом", - наголосив секретар РНБО.