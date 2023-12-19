Найбільший в Україні Boing: з "Борисполя" евакуювали четвертий літак з моменту закриття повітряного простору

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль" у фейсбук.

Технічний перегін здійснено за запитом експлуатанта – української авіакомпанії Skyline Express, колишньої Azur Air Ukraine.

У аеропрту зазначили, що рейс був виконаний без пасажирів чи вантажу на борту та з дотриманням стандартів безпеки польотів, які діють на час введення воєнного стану в Україні.

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", - повідомляє пресслужба летовища.

Згідно з даними flightradar24, авіалайнер з бортовим номером UR-AZR вилетів з Борисполя і за кілька годин приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї.

У переліку літаків у парку авіакомпанії лише один Boeing 777-300. Він 2007 року випуску і може перевозити 5831 пасажира, що є рекордом для України.

Відзначимо, що Skyline Express, раніше відома як Azur Air Ukraine, зараз виконує рейси в Європі. Вона відновила польоти у травні 2023 року після більше як річної перерви.

Раніше з "Борисполя" вдалося евакуювати ще три судна. 20 грудня 2022 року Туреччина вивезла два військово-транспортні літаки Airbus A400. А 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту Бориспіль до Румунії Boeing 737-800.