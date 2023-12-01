Як тільки будуть відповідні умови: в ОП заявили, що аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні
Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що першим в Україні планують відкрити міжнародний аеропорт "Бориспіль" під Києвом
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Сибіга вказав, що аеропорт "Бориспіль" був першим об'єктом, який закрили внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Він заявив, що він також буде першим аеропортом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.
Водночас Андрій Єрмак нагадав, що останній пасажирський літак вилетів з "Борисполя" о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. Керівник ОП зазначив, що сподівається, що невдовзі звідти знову злітатимуть літаки.
"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам", - сказав він іноземним послам під час зустрічі в аеропорту.
- У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
- У жовтні Дубревський казав, що аеропорт "Бориспіль" готовий розпочати приймати літаки вже через місяць після закінчення війни.
- Згодом стало відомо, що після відновлення авіасполучення в Україні планують провести комплексну модернізацію та реконструкцію аеропорту "Бориспіль". На це знадобиться 420 млн євро.
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