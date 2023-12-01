Як тільки будуть відповідні умови: в ОП заявили, що аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Сибіга вказав, що аеропорт "Бориспіль" був першим об'єктом, який закрили внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Він заявив, що він також буде першим аеропортом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Водночас Андрій Єрмак нагадав, що останній пасажирський літак вилетів з "Борисполя" о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. Керівник ОП зазначив, що сподівається, що невдовзі звідти знову злітатимуть літаки.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам", - сказав він іноземним послам під час зустрічі в аеропорту.