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Аеропорт у Борисполі планує почати прийом рейсів через місяць після кінця війни

20 жовтня, 2023 п'ятниця
23:48
Суспільство аеропорт Бориспіль

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під Києвом готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни

Про це розповів генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю Politico.

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – сказав він.

Аеропорт зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями.  Щомісяця на утримання працівників та електроенергію витрачає 3,2 млн євро на місяць. 1,8 млн євро витратили на відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.

Дубревський впевнений, що після війни в Україну повернуться мільйони українських біженців.

На його думку, очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних із післявоєнною відбудовою України. А також буде відкладений туристичний попит.

"Ми припускаємо, що після війни багато людей із міжнародної спільноти приїде в Україну, щоб побачити своїми очима наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", - зазначив гендиректор аеропорту.

  • У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України
  • 7 червня у Львівській ОВА повідомили, що порушили питання про відкриття аеропорту для створення гуманітарного коридору.

Бориспіль
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Війна з Росією
аеропорти
Перемога України
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