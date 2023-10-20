Аеропорт у Борисполі планує почати прийом рейсів через місяць після кінця війни

Про це розповів генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю Politico.

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – сказав він.

Аеропорт зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями. Щомісяця на утримання працівників та електроенергію витрачає 3,2 млн євро на місяць. 1,8 млн євро витратили на відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.

Дубревський впевнений, що після війни в Україну повернуться мільйони українських біженців.

На його думку, очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних із післявоєнною відбудовою України. А також буде відкладений туристичний попит.

"Ми припускаємо, що після війни багато людей із міжнародної спільноти приїде в Україну, щоб побачити своїми очима наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", - зазначив гендиректор аеропорту.