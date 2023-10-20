Аеропорт у Борисполі планує почати прийом рейсів через місяць після кінця війни
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під Києвом готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни
Про це розповів генеральний директор Олексій Дубревський в інтерв’ю Politico.
"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – сказав він.
Аеропорт зберіг більшу частину персоналу та уклав угоди з авіакомпаніями. Щомісяця на утримання працівників та електроенергію витрачає 3,2 млн євро на місяць. 1,8 млн євро витратили на відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.
Дубревський впевнений, що після війни в Україну повернуться мільйони українських біженців.
На його думку, очікується збільшення вантажних рейсів, пов'язаних із післявоєнною відбудовою України. А також буде відкладений туристичний попит.
"Ми припускаємо, що після війни багато людей із міжнародної спільноти приїде в Україну, щоб побачити своїми очима наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", - зазначив гендиректор аеропорту.
- У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України
- 7 червня у Львівській ОВА повідомили, що порушили питання про відкриття аеропорту для створення гуманітарного коридору.
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