Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту, - Козицький

Про це повідомляє "Перший Західний".

За словами голови Львівської ОВА, цю тему обговорювали під час підписання угоди про приєднання України до програми ЄС - "Механізм З'єднання Європи".

"Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", – заявив Максим Козицький.