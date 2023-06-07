Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту, - Козицький
У Львівській ОВА заявили, що підняли питання про відкриття аеропорту - створення гуманітарного коридору
Про це повідомляє "Перший Західний".
За словами голови Львівської ОВА, цю тему обговорювали під час підписання угоди про приєднання України до програми ЄС - "Механізм З'єднання Європи".
"Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", – заявив Максим Козицький.
- У квітні Украерорух повідомляв, що повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
- 2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що достатні засоби ППО, зокрема літаки F-16, дозволи б Україні відкрити аеропорт у Львові.
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