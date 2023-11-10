Аеропорт "Бориспіль" планують модернізувати: подробиці
Після відновлення авіасполучення в Україні планують провести комплексну модернізацію та реконструкцію аеропорту "Бориспіль". На це знадобиться 420 млн євро
Про це в інтерв'ю ТСН розповів гендиректор аеропорту Олексій Дубревський.
"Після відновлення авіазв’язку зі світом аеропорт "Бориспіль" розглядає широкий простір можливостей. На першому місці – комплексна програма модернізації та реконструкцій аеропортової інфраструктури, яка охопить покращення злітно-посадової смуги, світло-сигнальної та радіонавігаційної систем, реконструкцію центральної паливної системи та паливного складу, розширення паркінгу, впровадження сучасних систем безпеки та технологій авіаційної безпеки", - сказав він.
За словами Дубревського, таким чином аеропорт зможе стати конкурентоспроможним і привабливим для інвесторів.
"Ці проєкти не лише покращать функціональність аеропорту та пропускну здатність, а й дозволять йому виконувати свою основну місію – стати високотехнологічним європейським авіахабом, що сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості України та розвитку торгівлі й туризму в країні", - заявив гендиректор аеропорту.
Він зазначив, що судячи зі слів європейських перевізників, за кордоном є інтерес до України як до країни героїв, тому відновлення туризму після перемоги може відбутися досить швидко.
- У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
- У жовтні Дубревський казав, що аеропорт готовий розпочати приймати літаки вже через місяць після закінчення війни.
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