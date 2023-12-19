"Це буде свідчити, що Україна перемагає": Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Аеропорт "Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" – це перемога української ППО. І це буде свідчити, що Україна перемагає. Це також потужний економічний крок", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити:

"Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим партнерам і знаємо, що конкретно нам потрібно для цього".