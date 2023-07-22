Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова
Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер розглядає можливість відновлення польотів до Києва та Львова до кінця 2023 року: для цього Україна має домовитися про часткове відкриття повітряного простору
Про це О'Лірі повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що існує два варіанти розвитку подій. Після закінчення війни, авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу, проте, найбільш ймовірно, невелику кількість рейсів Ryanair може запланувати вже до кінця 2023 року.
"Таким чином, розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - сказав він.
О'Лірі послався на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри запуск ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні.
"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада, - ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну, - ред.)", - зазначив виконавчий директор.
Він поінформував, що зараз Мінвідновлення працює над відновленням обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова. Для цього Україна має переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у тому, що зможе забезпечити безпеку. Якщо це вдасться зробити, то Ryanair виконуватиме ці рейси.
"Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова – безпечно", - додав О'Лірі.
- У кінці січня О'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
- 28 лютого керівництво Ryanair оголосило, що авіакомпанія готова запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
- 20 квітня генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно.
- 7 червня у Львівській ОВА повідомили, що порушили питання про відкриття аеропорту для створення гуманітарного коридору.
- 20 липня топменеджери Ryanair прибули до Києва. Вони пообіцяли відновити польоти вже через 8 тижнів після відкриття повітряного простору України з Києва, Львова та Одеси. Також було анонсовано інвестицію близько 3 мільярдів доларів та розміщення до 30 нових літаків Boeing MAX у 3-х основних аеропортах України.
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