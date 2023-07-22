Про це О'Лірі повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що існує два варіанти розвитку подій. Після закінчення війни, авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу, проте, найбільш ймовірно, невелику кількість рейсів Ryanair може запланувати вже до кінця 2023 року.

"Таким чином, розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - сказав він.

О'Лірі послався на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри запуск ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні.

"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада, - ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну, - ред.)", - зазначив виконавчий директор.

Він поінформував, що зараз Мінвідновлення працює над відновленням обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова. Для цього Україна має переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у тому, що зможе забезпечити безпеку. Якщо це вдасться зробити, то Ryanair виконуватиме ці рейси.

"Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова – безпечно", - додав О'Лірі.