Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів, - Кубраков
Віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського – так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", - наголосив міністр.
За його словами, наразі зарано говорити про точні терміни, але зараз Україна передаватиме своє бачення регуляторам і вступатиме з ними в офіційні перемовини.
"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили й проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - підкреслив Кубраков.
Він також зазначив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Проте Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок від регуляторів.
Кубраков наголосив, що вже є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Він додав, що перемовини також тривають з трьома українськими компаніями.
"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав посадовець.
Щодо створення власного національного авіаційного оператора український міністр наголосив, що під час війни це точно не є пріоритетом, але згодом до цього питання потрібно буде повернутися.
- У лютому повідомлялося, що як тільки дозволить безпекова ситуація, аеропорт "Бориспіль" може відновити функціонування за три тижні.
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