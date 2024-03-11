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Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів, - Кубраков

11 березня, 2024 понедiлок
08:58
Економіка аеропорт "Бориспіль"

Віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського – так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", - наголосив міністр.

За його словами, наразі зарано говорити про точні терміни, але зараз Україна передаватиме своє бачення регуляторам і вступатиме з ними в офіційні перемовини.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили й проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - підкреслив Кубраков.

Він також зазначив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Проте Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок від регуляторів.

Кубраков наголосив, що вже є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Він додав, що перемовини також тривають з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав посадовець.

Щодо створення власного національного авіаційного оператора український міністр наголосив, що під час війни це точно не є пріоритетом, але згодом до цього питання потрібно буде повернутися.

  • У лютому повідомлялося, що як тільки дозволить безпекова ситуація, аеропорт "Бориспіль" може відновити функціонування за три тижні.
Теги:
Суспільство
Україна
ЄС
аеропорти
США
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