У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
Щойно дозволить безпекова ситуація, аеропорт "Бориспіль" може відновити функціонування за три тижні
У Борисполі побував кореспондент Еспресо Дмитро Дідора
Наразі в аеропорту повністю порожньо. Тут є лише працівники летовища. Їх понад 3,5 тисячі, і вони продовжують працювати над тим, аби аеропорт відновив своє функціонування, коли буде змога.
Як повідомив керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Ігор Рябоконь, після отримання дозволів на польоти потрібно три тижні, щоб повністю відновити діяльність аеропорту, приймати та відправляти рейси у звичному режимі.
У "Борисполі" наголошують: міжнародний аеропорт не працює від 24 лютого 2022 року, від моменту закриття повітряного простору України. Жоден цивільний рейс не вилетів з летовища за цей період.
Проте працівники аеропорту щодня підтримують всю аеропортову інфраструктуру й обладнання в належному стані, аби була можливість швидкого відновлення роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
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