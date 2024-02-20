Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні

У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні

20 лютого, 2024 вiвторок
18:24
Економіка аеропорт "Бориспіль"

Щойно дозволить безпекова ситуація, аеропорт "Бориспіль" може відновити функціонування за три тижні

У Борисполі побував кореспондент Еспресо Дмитро Дідора

Наразі в аеропорту повністю порожньо. Тут є лише працівники летовища. Їх понад 3,5 тисячі, і вони продовжують працювати над тим, аби аеропорт відновив своє функціонування, коли буде змога. 

Як  повідомив керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Ігор Рябоконь, після отримання дозволів на польоти потрібно три тижні, щоб повністю відновити діяльність аеропорту, приймати та відправляти рейси у звичному режимі. 

У "Борисполі" наголошують: міжнародний аеропорт не працює від 24 лютого 2022 року, від моменту закриття повітряного простору України. Жоден цивільний рейс не вилетів з летовища за цей період. 

Проте працівники аеропорту щодня підтримують всю аеропортову інфраструктуру й обладнання в належному стані, аби була можливість швидкого відновлення роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

  • У січні заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі наголосив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, перерваного з початком великої війни в лютому 2022 року
Теги:
Україна
Бориспіль
Війна з Росією
аеропорти
новини Києва
Читайте також:
Українська ППО ЗСУ
19 лютого, 2024 понедiлок
Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
18 лютого, 2024 неділя
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
Дональд Трамп
20 лютого, 2024 вiвторок
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.19
    Купівля 38.19
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:15
Меловін
"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими
18:07
OPINION
Юрій Гайдай
"Мирна розслаблена Європа" готується до великої війни
18:05
Україна повернула з російської окупації 11 дітей
З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
18:03
Авдіївка
"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:00
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок
18:00
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
17:47
Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель
"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
17:46
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
17:39
Кінбурнська коса
Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ
17:38
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ
17:30
В Україні спростили процедуру отримання компенсації за зруйноване житло: подробиці
17:29
Стадіон "Авангард", Рівне
Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч
17:23
Ракета
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
17:15
Нафтобаза
НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
17:14
Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш
17:12
Давид Арахамія
Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував
17:10
PR
Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто
17:04
"20 днів у Маріуполі"
В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни
16:54
Еммануель Макрон
Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
16:49
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
16:45
Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України
У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
16:41
Білий Дім
Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
16:39
Вибори у Росії
Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
16:38
Оновлено
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
16:38
Росія продовжує продукувати фейки
"Хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 лютого
16:35
продукти магазин
Найбільші ритейлери в Україні зіткнулися з проблемою нестачі чоловічих рук, – Forbes
16:33
діти, злочини росії
На ТОТ Запоріжжя окупанти посилили пропаганду серед дітей із залученням "досвіду Криму", - голова ОВА Федоров
16:22
На фото: травесті-діва Монро
"Чому це викликає шок?": діва Монро розповіла, як ходила у ТЦК та проходила ВЛК
16:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна здолала німецьку тенісистку Татьяну Марію у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї
16:07
санкції проти Росії
Слід уже зараз готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, включивши в нього Росатом, - заступник глави МЗС Литви
16:05
У 67 років помер український актор Віктор Раду, відомий за серіалом "Ліквідація"
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
У РФ повідомили про звільнення під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя, затриманого в Британії
16:00
OPINION
Зоя Казанжи
Ми зняли нарешті окуляри з рожевими скельцями
15:55
взуття
"Ніколи не здавайся": Трамп випустив колекцію золотих кросівок для "справжніх патріотів"
15:46
Ексклюзив
Карта бойових дій Куп'янськ-Крохмальне
Ворог активізував штурмові дії в районі Синьківки, - депутат Харківської облради
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV