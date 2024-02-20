У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні

У Борисполі побував кореспондент Еспресо Дмитро Дідора

Наразі в аеропорту повністю порожньо. Тут є лише працівники летовища. Їх понад 3,5 тисячі, і вони продовжують працювати над тим, аби аеропорт відновив своє функціонування, коли буде змога.

Як повідомив керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Ігор Рябоконь, після отримання дозволів на польоти потрібно три тижні, щоб повністю відновити діяльність аеропорту, приймати та відправляти рейси у звичному режимі.

У "Борисполі" наголошують: міжнародний аеропорт не працює від 24 лютого 2022 року, від моменту закриття повітряного простору України. Жоден цивільний рейс не вилетів з летовища за цей період.

Проте працівники аеропорту щодня підтримують всю аеропортову інфраструктуру й обладнання в належному стані, аби була можливість швидкого відновлення роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.