Чи зможе Україна відновити авіасполучення в умовах війни. Пояснюємо

Еспресо пояснює чи можливе відновлення авіасполучення з Україною до завершення війни.

У статті йдеться про:

Що заявляє українська влада щодо відкриття повітряного простору країни

Які перешкоди необхідно усунути, перш ніж відновити діяльність цивільної авіації

Чи готові авіакомпанії відновити свою діяльність в Україні

Чи готові українські аеропорти до відкриття

Чому відновлення авіасполучення важливе для України

Влітку 2023 року питання відновлення польотів цивільної авіації, призупинених з 24 лютого 2022 року, набуло широкого розголосу в Україні. У липні 2023 року європейська авіакомпанія Ryanair направила до Києва делегацію, щоб оцінити ситуацію та запропонувати план відновлення авіасполучення в країні. Хоча розглядались варіанти відновлення роботи аеропортів у ключових містах України, таких як Київ, Львів, Одеса та Ужгород, конкретні рішення так і не були прийняті.

У січні 2024 року дискусії відновилися, і Ростислав Шурма, заступник голови Офісу президента, під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі підтвердив, що робота над відновленням авіасполучення таки ведеться.

Що говорить українська влада про відкриття повітряного простору країни

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов пояснив, що для відновлення повітряного сполучення необхідно вирішити чотири ключові компоненти.

"Це дуже важливе для нас питання (відновлення авіасполучення, – ред.). Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, – це дуже-дуже важливий компонент. Думаю, що в наступному році це питання точно зрушить з мертвої точки", - сказав Данілов.

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За його словами, наразі розглядаються різні пропозиції, з фокусом на вирішення чотирьох ключових компонентів: охорона аеропортів, підготовка та сертифікація інфраструктури, впровадження механізму страхування та визначення авіакомпанії, яка буде здійснювати польоти.

"Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закриємо і рано чи пізно зможемо користуватися нашим небом", - підкреслив Секретар РНБО.

За словами мера Львова Андрія Садового, авіасполучення потенційно може відновитися вже у 2024 році, якщо будуть виконані певні умови. Серед таких умов - посилення протиповітряної оборони, забезпечення страхування авіакомпаній, а також міжнародні дії.

"З точки зору безпеки це питання достатньо чутливе. Але розмови ведуться, на різних рівнях, і це реально. Для цього, звичайно, треба трішки змістити системи ППО з польської сторони на українську територію. Там треба небагато — 70 км, поставити ряд. Плюс відповідні [кроки] мають бути зроблені на міжнародному рівні"..." Я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення світ - Україна відновиться", - зазначив міський голова Львова.

Президент України Зеленський також зазначив, що обговорює це питання з міжнародними партнерами та має чітке розуміння необхідних кроків.

"Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим партнерам і знаємо, що конкретно нам потрібно для цього", - сказав він.

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Які перешкоди необхідно усунути перед відновленням діяльності цивільної авіації

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, підкреслив, що Україні необхідно вирішити кілька завдань, пов'язаних з відновленням польотів.

"Це може обговорюватися, може відбуватися підготовка. І вона відбувається, в тому числі – в "Борисполі". Однак питання безпеки мають бути більш об'ємно і більш суттєво вирішені", - підкреслив радник.

Він наголосив, що важливо, аби інтенсивність повітряних загроз з боку Росії знизилась. Допоки Україна ефективно не вирішить ці безпекові виклики, відкриття нового хабу для авіаперевезень залишатиметься складним завданням.

Подоляк наголосив на необхідності укладення угод з партнерами щодо посилення систем протиповітряної оборони України.

"Я думаю, що тут буде багато різних рішень. І зараз ці рішення десь вже логістично завершені", - зазначив він.

Раніше Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, висловив упевненість у швидкому відновленні роботи аеропорту "Бориспіль", заявивши, що вживаються заходи для забезпечення безпеки об'єкту.

Ростислав Шурма також підтвердив ці оцінки у своїй останній заяві. Він підкреслив, що потенційне відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній. Крім того, успіх цього процесу частково залежить від спроможності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

"Послухайте, маємо внутрішню дорожню карту й графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни... Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%", - заявив він.

"Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться", - підтвердив заступник голови Офісу президента.

Крім того, він наголосив на важливості отримання схвалення європейського регулятора IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) та створення надійних страхових механізмів для заспокоєння лізингодавців щодо надання повітряних суден.

"І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити", - підсумував Шурма.

Тобто, за його словами, відновлення авіасполучення значною мірою залежить від спроможності України гарантувати фізичну безпеку польотів, а також від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній.

Чи готові авіакомпанії відновити свою діяльність в Україні

Кілька авіакомпаній висловили намір відновити польоти в Україну та з України, щойно безпекова ситуація дозволить це зробити.

У інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі представив два потенційні сценарії відновлення польотів. Перший сценарій передбачає відновлення авіасполучення одразу після завершення війни, тоді як другий, більш прагматичний, пропонує запустити обмежену кількість рейсів.

Фото: Reuters

О'Лірі уточнив, що отримання дозволу на відновлення польотів в Україні залежить від отримання позитивної оцінки від EASA (Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу).

"Якщо агентство скаже, що це безпечно, то немає причин не літати в Україну", - пояснив генеральний директор.

Він зазначив, що переговори з українською владою з цього приводу тривають. Він підкреслив, що позитивне рішення EASA є ключовим для розблокування можливості здійснювати польоти в Україну.

"Ми представили міністру (віце-прем’єр-міністру відновлення Олександру Кубракову – ред.) план відновлення авіації в Україні. Згідно з ним, ми взяли на себе зобов’язання, якщо EASA підтвердить відкриття неба та в аеропортах буде конкурентоспроможна вартість, ми забезпечимо 5 мільйонів пасажирських місць на літаках в Україні в перший рік. Упродовж шести тижнів після відкриття неба ми вважаємо можливим з’єднати Київ з 25-ма європейськими містами", - сказав він.

Представники Ryanair відзначили досвід Ізраїлю як прецедент проведення польотів в умовах військових дій.

"Це можливо. Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі та за його межами. Ми літаємо в аеропорт Тель-Авіва. Іноді із Західного берега річки Йордан прилітають ракети, які випускає ХАМАС. Отже, це можливо, але ми повинні переконати європейські органи безпеки, що це безпечно. Аеропорт і уряд тут повинні показати, що вони можуть захистити рейси до і з Києва та Львова, тому що без цього органи безпеки і страхові компанії не дозволять здійснювати польоти".

Втім, конкретних вказівок від EASA щодо відновлення польотів в Україну поки що немає. Отже, навіть якщо Україна самостійно відкриє свій повітряний простір, авіаперевізники зіткнуться з обмеженнями.

Українська авіакомпанія SkyUp також готова бути в авангарді повернення в небо після відкриття цивільної авіації. Авіакомпанія готова запустити перші рейси вже за кілька днів після відновлення авіасполучення, хоча повне відновлення роботи може зайняти кілька місяців.

SkyUp зберігає свою команду і флот, активно впроваджуючи нові технології для підвищення безпеки польотів.

"Питаннями побудови діючої системи безпеки польотів займається глобальна екосистема, куди входять світові та регіональні компетентні організації. Якщо говорити про запуск роботи цивільної авіації до завершення війни, то очевидно, що першочерговий дозвіл має бути від Збройних Сил", - підкреслили в SkyUp.

В іншій заяві, зробленій влітку 2023 року, поділилася своїми планами українська авіакомпанія Air Ocean Airlines.

За словами директора компанії В'ячеслава Гериги, Air Ocean Airlines готова розпочати польоти з аеропорту "Ужгород", тільки-но дозволять умови безпеки.

У випадку, якщо аеропорт "Ужгород" залишиться закритим для пасажирських перевезень, авіакомпанія Air Ocean Airlines готова здійснювати міжнародні рейси за схемою мокрого лізингу. Це передбачає оренду літаків з екіпажами в інших авіакомпаній.

Чи готові українські аеропорти до відкриття

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський каже, що аеропорт готується до післявоєнної діяльності, зберігає персонал та укладає угоди з авіакомпаніями.

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?". Ми робимо всі необхідні дії, щоб отримати рейси якомога швидше. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", - запевнив він.

Аеропорт "Бориспіль". Фото: Getty Images

Після вторгнення аеропорт "Бориспіль" зіткнувся з блокуванням злітно-посадкових смуг та відключенням навігаційних систем. Незважаючи на ці виклики, аеропорт зберіг свій персонал, забезпечивши їхню зайнятість та підтримуючи сертифікацію в актуальному стані.

У червні 2023 року Максим Козицький, голова Львівської обласної адміністрації, заявив, що є підстави для відновлення роботи Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького як гуманітарного коридору. Роком раніше, у вересні 2022 року, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Львів розглядається як перший, який відновить роботу серед українських аеропортів.

"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - поділився Кубраков.

Однак наразі львівський аеропорт провів лише обмежену евакуацію.

Чому відновлення авіасполучення важливе для України

Відновлення авіасполучення - це не лише відновлення мобільності людей, а й ключовий фактор для економічного відновлення, зростання та міжнародної взаємодії України.

Розвинена авіаційна мережа часто розглядається як позитивний фактор для іноземних інвесторів. Відновлення повітряного сполучення свідчить про повернення до нормального життя, що може підвищити довіру до української економіки та залучити іноземні інвестиції.

Однією з ключових причин відкриття повітряного простору України заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма назвав контакти з інвесторами та бізнесменами, які хочуть долучитися до проектів в Україні. За його словами, наявність надійної логістики та транспорту, особливо авіаперевезень, є принципово важливими елементами ділової та інвестиційної активності країни.

"Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно і швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", - констатував він.

Відкриття повітряного простору України також матиме символічне значення. Президент Зеленський висловився щодо відновлення роботи аеропорту "Бориспіль", назвавши це ознакою прогресу та успіху України в галузі протиповітряної оборони, що, своєю чергою, буде сигналом посилення економіки.

"Аеропорт "Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" – це перемога української ППО. І це буде свідчити, що Україна перемагає. Це також потужний економічний крок", - заявив президент.