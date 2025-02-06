Трамп назвав одну з імовірних причин авіакатастрофи у Вашингтоні

Про це повідомив "Голос Америки".

"Ми повинні були мати належний контроль. Ми повинні були мати краще обладнання. Ми цього не маємо. У нас застаріле обладнання", – сказав Трамп під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії США.

Він додав, що диспетчерські вежі були недоукомплектовані та було зроблено "багато помилок".

"Ми з'ясуємо, що саме сталося", – запевнив президент США.

"Цього ніколи не повинно було статись, але попри це, надзвичайно, що це сталося. Я думаю, це буде використано на благо. ... Думаю, ми всі сядемо і створимо величну комп'ютеризовану систему для всіх диспетчерських веж. Абсолютно нову, не зібрану зі шматків, не застарілу", - сказав президент.

Дональд Трамп додав, що США витратили мільярди доларів, намагаючись "оновити стару зламану систему" замість того, щоб інвестувати в нову.

Президент сказав, що має намір зібратися з лідерами Конгресу, аби ухвалити нове законодавство, яке б забезпечило "найкращу диспетчерську систему" у США.

Він також розповів, що у його приватному літаку пілоти під час приземлення користуються системою з іншої країни, тому що вважають американську систему застарілою.

За словами президента, коли у США з'явиться нова система, в країні не буде подібних інцидентів.