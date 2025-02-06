Трамп назвав одну з імовірних причин авіакатастрофи у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною зіткнення у Вашингтоні пасажирського літака й військового гелікоптера могла бути "застаріла комп’ютерна система", яку використовують диспетчери повітряного руху у США
Про це повідомив "Голос Америки".
"Ми повинні були мати належний контроль. Ми повинні були мати краще обладнання. Ми цього не маємо. У нас застаріле обладнання", – сказав Трамп під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії США.
Він додав, що диспетчерські вежі були недоукомплектовані та було зроблено "багато помилок".
"Ми з'ясуємо, що саме сталося", – запевнив президент США.
"Цього ніколи не повинно було статись, але попри це, надзвичайно, що це сталося. Я думаю, це буде використано на благо. ... Думаю, ми всі сядемо і створимо величну комп'ютеризовану систему для всіх диспетчерських веж. Абсолютно нову, не зібрану зі шматків, не застарілу", - сказав президент.
Дональд Трамп додав, що США витратили мільярди доларів, намагаючись "оновити стару зламану систему" замість того, щоб інвестувати в нову.
Президент сказав, що має намір зібратися з лідерами Конгресу, аби ухвалити нове законодавство, яке б забезпечило "найкращу диспетчерську систему" у США.
Він також розповів, що у його приватному літаку пілоти під час приземлення користуються системою з іншої країни, тому що вважають американську систему застарілою.
За словами президента, коли у США з'явиться нова система, в країні не буде подібних інцидентів.
- Регіональний пасажирський літак США 29 січня (30 січня за Києвом) зіткнувся в повітрі з гелікоптером, коли наближався до злітно-посадкової смуги Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.
- 31 січня слідчі змогли відновити "чорні скриньки" літака та гелікоптера, які зазнали авіакатастрофи у Вашингтоні. Тоді рятувальники знайшли тіло 41 загиблого.
- 5 лютого було оголошено про завершення рятувально-пошукової операції. З річки дістали тіла всіх 67 жертв авіатрощі.
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