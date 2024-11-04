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У Тбілісі люди знову збираються на протести через результати виборів, - учасник акції Іналішвілі розповів, чого вимагає опозиція

Марина Клюєва
4 листопада, 2024 понедiлок
18:16
Світ Грузія, Тбілісі, мітінг

Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка збирається 4 листопада

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Люди зараз збираються на головному проспекті Тбілісі, зараз я теж тут перебуваю, люди зараз підходять, тому що закінчується робочий день, і вони зараз збираються до акції, тут вже зібралося дуже багато людей. План дій є такий: 4 опозиційні партії сказали, що вони мобілізують людей на цю акцію, і буде оголошено план. Він є таким, що треба працювати і всередині Грузії, і з західними партнерами, тобто треба зібрати всі докази порушень, що були на виборчий день і до виборчого дня. І головні опозиційні партії все зводять до того, що треба в першу чергу довести, що це були масові порушення, вони збирають докази і хочуть це представити нашим західним партнерам", - розповів він. 

За його словами, опозиція хоче тиску на "Грузинську мрію" і всередині суспільства, і з боку Заходу. 

"Тому є план такий, що буде тиск зовнішній, і щоб був тиск всередині. Тобто всередині Грузії щоб були масові протести, що люди не згодні на те, які були результати виборів, і щоб був зовнішній тиск. Над цим зараз працюють наші представники не тільки опозиційних партій, а й представники організацій, які були спостерігачами тут на місці", - додав Гіоргій Іналішвілі. 

  • 2 листопада стало відомо, що опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту 4 листопада проти визнання результатів парламентських виборів.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
політика
акції протестів
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