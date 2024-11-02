Опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі

Про це у суботу, 2 листопада 2024 року, заявив один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія, передає грузинський суспільний "Перший канал".

Політик закликав усіх охочих допомогти у збиранні наметів та зазначив, що вже зібрано 50 одиниць.

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"Ми оголошуємо акцію "Намети за Грузію", це логістична кампанія нашої коаліції, і це не означає, що тільки ми одноосібно прийматимемо рішення про встановлення наметів на вулиці. Це прийнятне рішення для опозиції, яка незабаром стане владою. Ми маємо логістичне завдання, ми вже зібрали 50 наметів. Я хочу закликати всіх допомогти нам, це буде служіння нашій Батьківщині та спільній меті", - пояснив Гварамія.

Наметове містечко опозиції з'явиться в середмісті Тбілісі.