Опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі
Кампанія "Намети за Грузію" є прийнятним рішенням для всієї опозиції
Про це у суботу, 2 листопада 2024 року, заявив один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія, передає грузинський суспільний "Перший канал".
Політик закликав усіх охочих допомогти у збиранні наметів та зазначив, що вже зібрано 50 одиниць.
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"Ми оголошуємо акцію "Намети за Грузію", це логістична кампанія нашої коаліції, і це не означає, що тільки ми одноосібно прийматимемо рішення про встановлення наметів на вулиці. Це прийнятне рішення для опозиції, яка незабаром стане владою. Ми маємо логістичне завдання, ми вже зібрали 50 наметів. Я хочу закликати всіх допомогти нам, це буде служіння нашій Батьківщині та спільній меті", - пояснив Гварамія.
Наметове містечко опозиції з'явиться в середмісті Тбілісі.
- За офіційними даними від грузинської ЦВК, перемогу на парламентських виборах 25 жовтня нібито здобула проросійська правляча партія "Грузинська мрія" (54%).
- Проєвропейська опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі відмовилися визнати результати виборів та оголосили про початок протестних акцій з вимогою повторного голосування під наглядом міжнародних спостережних місій.
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