У Грузії керівна партія заявила про намір провести вибори президента цьогоріч

Про це повідомляє Interpressnews.

Папуашвілі підкреслив, що важливо, аби вибори президента та інавгурація відбулися у 2024 році. Також він додав, що дату парламент прагне призначити у вівторок 26 листопада.

"Щодо виборів президента - завтра парламент намітить дату виборів президента. Є певні обставини, які важливо враховувати. Ми маємо обрати президента терміном на 5 років. Відповідно, щоб президента було обрано на 5 років, важливо, щоб вибори та інавгурація відбулися цього року. Відповідно завтра намітимо цю дату", - сказав спікер грузинського парламенту.