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У Грузії керівна партія заявила про намір провести вибори президента цьогоріч

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
13:52
Світ Шалва Папуашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" розраховує провести президентські вибори до кінця 2024 року

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Про це повідомляє Interpressnews.

Папуашвілі підкреслив, що важливо, аби вибори президента та інавгурація відбулися у 2024 році. Також він додав, що дату парламент прагне призначити у вівторок 26 листопада.

"Щодо виборів президента - завтра парламент намітить дату виборів президента. Є певні обставини, які важливо враховувати. Ми маємо обрати президента терміном на 5 років. Відповідно, щоб президента було обрано на 5 років, важливо, щоб вибори та інавгурація відбулися цього року. Відповідно завтра намітимо цю дату", - сказав спікер грузинського парламенту.

  • 18 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів.
Теги:
Новини
вибори
Грузія
вибори президента
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