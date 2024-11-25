У Грузії керівна партія заявила про намір провести вибори президента цьогоріч
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" розраховує провести президентські вибори до кінця 2024 року
Про це повідомляє Interpressnews.
Папуашвілі підкреслив, що важливо, аби вибори президента та інавгурація відбулися у 2024 році. Також він додав, що дату парламент прагне призначити у вівторок 26 листопада.
"Щодо виборів президента - завтра парламент намітить дату виборів президента. Є певні обставини, які важливо враховувати. Ми маємо обрати президента терміном на 5 років. Відповідно, щоб президента було обрано на 5 років, важливо, щоб вибори та інавгурація відбулися цього року. Відповідно завтра намітимо цю дату", - сказав спікер грузинського парламенту.
- 18 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів.
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