Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN

У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
09:15
Світ Дональд Трамп

Команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною

Зміст

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Майбутній радник новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц останніми днями зважував кілька пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною, кажуть джерела.

"Хоча над деталями стратегії ще триває робота, чиновники Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори", - кажуть співрозмовники видання.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники й НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

"Ми повинні довести це до відповідального кінця. Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", - сказав Волц в інтерв'ю телеканалу Fox.

  • Голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж вважає, що команда Дональда Трампа почала ретельно аналізувати реальну ситуацію та враховувати позицію кожної зі сторін перед початком ймовірних переговорів.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
Михаїл Кавелашвілі
Автор Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
заморозки
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
10:33
Рустем Умєров
Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
10:19
Оновлено
обстріл Києва
РФ атакувала Україну зранку 28 листопада: є поранені
10:00
Партнерський матеріал
Як діяти у випадку застосування сили працівниками ТЦК: пояснення адвокатки
10:00
OPINION
Волинська трагедія: геноцид чи антиколоніальне повстання?
09:59
Шойгу Пєсков
Ядерна парасолька РФ насамперед захищає країни ОДКБ, - Шойгу
09:51
Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зніметься в українському серіалі про війну "Невимовне"
09:29
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
"Точно не буде": військовий експерт Жмайло про можливість повного блекауту
09:04
поїзд в Карпатах
Через масовану атаку РФ затримуються 6 потягів Укрзалізниці
08:45
Огляд
росія, санкції
Які антиукраїнські наративи просувала російська пропаганда в Європі в листопаді
08:44
Інфографіка
втрати росіян
Танк, 45 дронів і 1220 військових: втрати РФ за добу в Україні
08:19
Донецька область
Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини
08:19
Ексклюзив
Куп'янськ
Якщо росіяни закріпляться на правому березі Осколу, матимуть можливість брати Куп’янськ в оточення, - депутат Харківської облради Скорик
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 157 боєзіткнень: РФ майже 4800 разів завдала ударів по Україні
08:00
OPINION
Як Путін потрапив у пастку вічної війни
08:00
Партнерський матеріал
Відбудова та модернізація України: як ЄС посилює спроможності професійно-технічної освіти
07:50
Оновлено
безпілотник, дрон
У Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку безпілотників
07:35
імітація ядерного вибуху
Дозвіл Україні бити переданою зброєю по РФ не збільшив ризик ядерного удару Путіна, - розвідка США
07:35
Анонс
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Динамо" - "Вікторія Плзень": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
07:27
діти
В Україні послугою "муніципальна няня" користуються 1877 родин
07:12
снігопад
У Південній Кореї стався найсильніший снігопад за 117 років: загинуло 4 людини
06:54
Особи з інвалідністю
Від початку вторгнення РФ в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тис., - Жолнович
06:41
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла через атаку РФ на енергетику
06:38
радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин
Радник президента Литвин прокоментував заклик США знизити мобілізаційний вік
06:25
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 14 кораблів, з них 4 ракетоносії
05:54
РФ вислала двох німецьких журналістів через нібито заборону на роботу в Німеччині пропагандистів "Першого каналу"
03:49
Джо Байден
Адміністрація Байдена готує для України пакет військової допомоги на $725 млн, - Reuters
02:46
Донецька область
На Донеччині попри обов'язкову евакуацію залишаються близько 321 тис. людей
02:05
Telegram логотип
Скаутська організація "Пласт" відмовилась від використання Telegram
01:36
На Харківщині оголосили підозру в недбалості матері, 4 дитини якої загинули в пожежі
01:15
Сергій Кислиця
Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом
01:02
Кава
Найвища вартість із 1977 року: кава сорту арабіка цьогоріч подорожчала на 70%
00:46
Сім країн заявили про посилення підтримки України
2024, середа
27 листопада
23:59
Оновлено
Віктор Циганков, "Штурм" - "Жирона", Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" переміг "Реал", поразки "Шахтаря" та "Жирони" Циганкова: результати ЛЧ за 27 листопада
23:55
Педрінью отримує червону картку, ПСВ - "Шахтар"
"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів
23:53
Георгій Судаков та Олів'є Боскальї (праворуч), ПСВ - Шахтар
ПСВ - "Шахтар" 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:30
путін Токаєв
Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні
22:50
окупант
"Група Саваля": російські окупанти створюють новий загороджувальний загін
22:48
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ
21:55
На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV