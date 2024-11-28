У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Майбутній радник новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц останніми днями зважував кілька пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною, кажуть джерела.

"Хоча над деталями стратегії ще триває робота, чиновники Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори", - кажуть співрозмовники видання.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники й НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

"Ми повинні довести це до відповідального кінця. Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", - сказав Волц в інтерв'ю телеканалу Fox.