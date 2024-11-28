Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Марковому. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - зазначив очільник ОВА.

За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2884 людини, ще 6460 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.