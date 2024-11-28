Минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 27 листопада, російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 27 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Марковому. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - зазначив очільник ОВА.
За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2884 людини, ще 6460 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом доби 25 листопада через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення.
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