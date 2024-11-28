У Південній Кореї стався найсильніший снігопад за 117 років: загинуло 4 людини
У південнокорейській столиці Сеулі випав найсильніший снігопад на понад 100 років. Щонайменше четверо людей загинули, є постраждалі
Про це повідомляють Yonhap і Reuters.
Зазначається, що у Сеулі випало 18 см снігу, що стало найбільшим снігопадом з початку сучасних спостережень за погодою в 1907 році.
Так, одна людина загинула та двоє отримали поранення на полі для гольфу після того, як сітка, переповнена снігом, обвалилася на них. Ще одна людина загинула в результаті подібного падіння захисного намету на автостоянці.
Натомість у результаті дорожньо-транспортних пригод на трасах на схід від столиці загинуло щонайменше двоє людей. Поліція повідомила, що 11 людей постраждали в результаті зіткнення 53 автомобілів на шосе в центральному місті Вонджу в провінції Канвон.
Загалом було скасовано понад 140 авіарейсів. Свою роботу припинили 99 поромів на 76 маршрутах. Повідомляється також про затримки залізничного транспорту.
- Наприкінці жовтня Іспанію накрила масштабна повінь. Тоді у країні скасували авіарейси й перекрили рух поїздів.
- Станом на початок листопада через масштабні повені в Іспанії загинули щонайменше 217 людей, понад 200 смертей підтвердили лише у східній частині Валенсії. Крім того, через стихійне лихо на сході Іспанії щонайменше 89 людей залишаються зниклими безвісти.
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