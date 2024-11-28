У Південній Кореї стався найсильніший снігопад за 117 років: загинуло 4 людини

Про це повідомляють Yonhap і Reuters.

Зазначається, що у Сеулі випало 18 см снігу, що стало найбільшим снігопадом з початку сучасних спостережень за погодою в 1907 році.

Так, одна людина загинула та двоє отримали поранення на полі для гольфу після того, як сітка, переповнена снігом, обвалилася на них. Ще одна людина загинула в результаті подібного падіння захисного намету на автостоянці.

Натомість у результаті дорожньо-транспортних пригод на трасах на схід від столиці загинуло щонайменше двоє людей. Поліція повідомила, що 11 людей постраждали в результаті зіткнення 53 автомобілів на шосе в центральному місті Вонджу в провінції Канвон.

Загалом було скасовано понад 140 авіарейсів. Свою роботу припинили 99 поромів на 76 маршрутах. Повідомляється також про затримки залізничного транспорту.