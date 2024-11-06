В Іспанії щонайменше 89 людей зникли безвісти після повені

Про це повідомляє Reuters.

За даними Вищого суду правосуддя Валенсії, про 89 безвісти зниклих людей заявили їхні родичі, які надали особисту інформацію та біологічні зразки для ідентифікації. Водночас у заяві йдеться, що кількість таких людей може бути більшою.

"Все ще є зниклі безвісти, будинки та підприємства зруйновані, поховані під брудом, і багато людей страждають від серйозної нестачі засобів", - повідомив іспанський премʼєр Педро Санчес.

У Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії загинули щонайменше 217 людей, проте наразі вдалося ідентифікувати 133.