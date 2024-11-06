В Іспанії щонайменше 89 людей зникли безвісти після повені
Після повені на сході Іспанії щонайменше 89 людей залишаються зниклими безвісти, а 217 загинули
Про це повідомляє Reuters.
За даними Вищого суду правосуддя Валенсії, про 89 безвісти зниклих людей заявили їхні родичі, які надали особисту інформацію та біологічні зразки для ідентифікації. Водночас у заяві йдеться, що кількість таких людей може бути більшою.
"Все ще є зниклі безвісти, будинки та підприємства зруйновані, поховані під брудом, і багато людей страждають від серйозної нестачі засобів", - повідомив іспанський премʼєр Педро Санчес.
У Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії загинули щонайменше 217 людей, проте наразі вдалося ідентифікувати 133.
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