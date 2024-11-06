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В Іспанії щонайменше 89 людей зникли безвісти після повені

Дар'я Куркіна
6 листопада, 2024 середа
14:06
Світ повінь в Іспанії

Після повені на сході Іспанії щонайменше 89 людей залишаються зниклими безвісти, а 217 загинули

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За даними Вищого суду правосуддя Валенсії, про 89 безвісти зниклих людей заявили їхні родичі, які надали особисту інформацію та біологічні зразки для ідентифікації. Водночас у заяві йдеться, що кількість таких людей може бути більшою.

"Все ще є зниклі безвісти, будинки та підприємства зруйновані, поховані під брудом, і багато людей страждають від серйозної нестачі засобів", - повідомив іспанський премʼєр Педро Санчес.

У Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії загинули щонайменше 217 людей, проте наразі вдалося ідентифікувати 133.

  • Наприкінці жовтня Іспанію накрила масштабна повінь. Тоді у країні скасували авіарейси й перекрили рух поїздів. 
  • Станом на 2 листопада через масштабні повені в Іспанії загинули щонайменше 205 людей, 202 смерті підтвердили лише у східній частині Валенсії.
Теги:
Новини
негода
Іспанія
повінь
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